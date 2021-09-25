Принц Гарри и Меган Маркл встретились в ООН с заместителем Гутерриша

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские посетили в субботу штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где обсудили с первым заместителем генерального секретаря Аминой Мухаммед реализацию целей устойчивого развития. Об этом говорится в распространенном в тот же день сообщении офиса генерального секретаря ООН.

"Заместитель генерального секретаря приветствовала приверженность герцога и герцогини работе по достижению целей устойчивого развития, - отмечается в сообщении. - Она подтвердила поддержку общих приоритетов по борьбе с изменениями климата, улучшения экономического положения женщин, укрепления психического здоровья и вовлечения молодежи в общественную жизнь".

Принц Гарри и Меган Маркл ранее объявили, что слагают с себя полномочия и обязанности членов британской королевской семьи. При этом они продолжают заниматься общественной работой и благотворительностью.

Посещение принцем Гарри и Меган Маркл штаб-квартиры ООН произошло в условиях продолжающих действовать не ее территории коронавирусных ограничений. Попасть внутрь здания не могут уже около полутора лет, с начала пандемии, представители связанных с ООН неправительственных организаций.