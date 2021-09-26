Парламентские выборы пройдут в Германии

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Парламентские выборы, которые в самую пору назвать историческими, пройдут в воскресенье в Германии. Они определят политическое будущее страны - локомотива Европейского союза - на ближайшие четыре года. Канцлер Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выдвигать не стала и ранее заявила о намерении после формирования следующего кабмина вообще уйти из политики. Германию после 16 лет правления "железной фрау" ждет новая эра: какой она будет и по какому пути пойдет Федеративная Республика, зависит от исхода голосования.

Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам. То есть если та или иная политическая сила получила 20% по итогам подсчета вторых голосов, то она должна получить 20% мандатов, даже если ее кандидаты победили во многих избирательных округах. Если партия в округах получила больше мест с помощью первых голосов (путем прямого голосования за кандидата), чем ей полагалось иметь по результатам подсчета вторых голосов, она получает дополнительные мандаты (Ueberhangmandate), которые затем "уравниваются" между всеми партиями (то есть в процентном соотношении мандаты получают все остальные партии), чтобы не допустить диспропорциональности при распределении мест между партиями в Бундестаге.

В стране используется смешанная выборная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на прохождение в парламент, однако, имеют только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.

После выборов партии, прежде всего победитель, начнут сначала зондирующие переговоры с целью понять готовность своих конкурентов пойти на участие в новом правительстве, затем собственно коалиционные, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора.

Голосование в Германии также возможно по почте. Оно началось 16 августа, запросить бюллетень граждане могли до 18:00 пятницы, 24 сентября, однако их письма должны прийти в любом случае до закрытия избирательных участков в 18:00 (19:00 мск). Ранее в ЦИК страны отметили, что на предстоящих выборах в Бундестаг ожидается рекордное количество проголосовавших по почте, что связано с продолжающейся пандемией коронавируса, однако примерное число пока не приводилось. Сама Ангела Меркель приняла решение голосовать по почте.

Избирательные участки откроются в 08:00 (09:00 мск), закроются в 18:00 (19:00 мск). Сразу после их закрытия телеканалы АРД и ЦДФ опубликуют первые данные экзитполов. Предварительные официальные результаты, как ожидается, будут обнародованы в ночь на понедельник, окончательные - в последующие дни.

Нынешнюю кампанию в Германии СМИ уже окрестили "предвыборной борьбой вокруг мелочей", когда никто из кандидатов не выражает новаторских идей, не держит программные речи. Гонка могла бы стать совсем скучной и неинтересной, если бы не интрига: на заключительном этапе социал-демократы сделали стремительный рывок, хотя еще в первой половине лета занимали третье место по уровню популярности со скудными 13-15%. Примерно с середины августа СДПГ стала опережать ХДС/ХСС.

Социологические институты предрекают крайне упорную борьбу между Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Согласно одному из последних опросов, СДПГ с кандидатом в канцлеры Олафом Шольцем всего на один процентный пункт опережает ХДС/ХСС, от которого на пост главы правительства выдвинут премьер-министр Северного Рейна - Вестфалии Армин Лашет.

Опросы общественного мнения говорят о том, что в Бундестаге правые и правоцентристские, с одной стороны, и левые и левоцентристские, с другой, партии поделят мандаты примерно поровну. Поскольку АдГ оказывается в изоляции и с ней никто не хочет даже говорить о коалиции и о чем бы то ни было, то неизбежен поворот Германии влево.

Так получается, что оба основных кандидата - Шольц и Лашет - могут при известных обстоятельствах стать канцлерами - в случае успешных переговоров и торгов с другими партиями. Ранее в СМИ попала информация, что консерваторы в случае, если "Зеленые" пойдут с ними на коалицию и откажутся от альянса с СДПГ, предоставят "экологам" возможность занять пост президента Германии.

Самыми вероятными вариантами коалиций, согласно опросам, являются "светофор" из СДПГ, "зеленых" и либералов и альянс из ХДС/ХСС, "зеленых" и СвДП (так называемая коалиция "Ямайка" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки). Меньше перспектив, по мнению наблюдателей, у "Германии" (ХДС/ХСС, СДПГ и либералы, по цветам национального флага страны) и правящей сейчас "большой коалиции" (ХДС/ХСС и СДПГ).

Настоящей политической сенсацией станет подлинный левый альянс в составе СДПГ, "Зеленых" и Левой партии - так называемая "красно-зелено-красный" союз. Он не исключен, особенно, если в случае победы социал-демократов либералы заупрямятся на коалиционных переговорах с СДПГ и "Зелеными". Тогда СДПГ сможет по сути шантажировать СвДП, программа которой во многом расходится по пунктам в социальной сфере с левоцентристами, и требовать от нее уступок.

"Красно-зелено-красная" коалиция, безусловно, крайне неудобный вариант для Запада, прежде всего, для США и НАТО, учитывая, что "Зеленые" требуют вывода ядерного оружия с территории Германии, а Левая партия вообще выступает за роспуск Североатлантического альянса.

О проблемах ХДС/ХСС и "Зеленых"

Весной шума наделали "зеленые", которые во главе с кандидатом в канцлеры Анналеной Бербок, казалось бы, были готовы занять прочное первое место в рейтинге популярности среди германских партий на волне дискуссии о проблемах изменения климата. Все уже заговорили о Бербок как следующем канцлере и перебирали всевозможные варианты коалиций.

Однако затем рейтинг "зеленых" начал неуклонно снижаться и сейчас составляет примерно 15-17%. Одной из причин этого стали скандалы, которые преследовали Бербок. Сначала СМИ выяснили, что она своевременно не задекларировала свои доходы за 2018-2020 годы, впоследствии узнали, что некоторые пункты, указанные в биографии кандидата, не соответствуют действительности. Кроме того, в ее книге "Сейчас. Как мы обновим нашу страну" обнаружили плагиат. Все это не могло не отразиться на популярности "зеленых". Многие представители природоохранной партии хотели бы вообще видеть в качестве кандидата в канцлеры не Бербок, но сопредседателя Роберта Хабека.

Аналогичная ситуация сложилась и в ХДС/ХСС. В апреле единым кандидатом в канцлеры от блока стал председатель христианских демократов Армин Лашет. Это произошло после того, как его конкурент Маркус Зёдер, лидер баварского Христианско-социального союза, отказался от своих амбиций. Однако в блоке произошел раскол - большинство рядовых членов ХДС, как и депутатов фракции консерваторов в Бундестаге, поддерживали Зёдера, и разочарование решением федерального правления ХДС, поддержавшего Лашета, было велико. Тогда многие консерваторы требовали перенести голосование по кандидатуре во фракцию блока в Бундестаге, на что руководство ХДС все же не пошло.

Объединить своих сторонников и противников в рядах блока Лашету не удалось до сих пор, а борьба за право возглавить консерваторов отняла драгоценное время, которое было необходимо для подготовки к избирательной кампании. Позже скандалы нагнали и лидера ХДС - как и Бербок, его поймали на небрежном цитировании при написании книги, пусть речь и не шла о столь откровенном плагиате. Но самую главную ошибку лидер христианских демократов допустил во время поездки с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером в один из районов, пострадавших от наводнения. В то время как глава государства выступал с соболезнованиями, Лашет на заднем плане непринужденно смеялся, что было снято на камеры. Кадры облетели всю Германию. В итоге его имидж в значительной степени пострадал.

Слабости конкурентов стали преимуществом Шольца

Когда вице-канцлера, министра финансов Олафа Шольца выбрали претендентом в канцлеры от СДПГ и он открыто заявил о стремлении победить на выборах, многие обозреватели, по всей видимости, лишь усмехнулись, посчитав, что шансы 63-летнего политика близки к нулю. В 2019 году он выставлял свою кандидатуру на пост сопредседателя СДПГ (дуэтом вместе с Кларой Гайвиц), но проиграл. Тем не менее, никакого раздора в партии перед выборами не произошло: нынешние руководители - Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен - сознательно полностью отошли на задний план, предоставив сцену Шольцу, социал-демократы, в отличие от ХДС/ХСС и "зеленых", сплотились вокруг своего кандидата. СДПГ стала первой германской партией, которая определилась с претендентом в канцлеры, в итоге у нее было больше времени собственно для подготовки к избирательной кампании.

При этом Шольцу удается себя вести так, что порой трудно различить, кто будет собственно лучшим продолжателем курса Меркель - социал-демократ или представитель ее собственной партии Лашет. На фото для одного из изданий Шольц даже сложил руки в излюбленной манере Мутти (нем. "матушка"), когда пальцы обеих рук соприкасаются друг с другом, образуя что-то наподобие ромба. В Германии это называют "ромбом Меркель".

Шольц позиционирует себя, прежде всего, как надежного политика, который имеет опыт работы в федеральном правительстве. В то же время, по мнению экспертов, в большей степени популярности вице-канцлера способствуют даже не столько его преимущества, сколько слабости конкурентов.

Геополитические последствия выборов

Среди европейских стран самое пристальное внимание к выборам в Германии, скорее всего, должны обратить ее непосредственные соседи и партнеры по "Веймарскому треугольнику" - Франция и Польша. Германия сейчас - лидер ЕС, но коалиционные переговоры, которые, судя по всему, затянутся на месяцы, вызовут определенную сдержанность Берлина во внешней политике, в том числе в Европе, и могут привести к вакууму, который поспешит заполнить, прежде всего, Париж.

У Франции, которая сейчас все-таки уступает роль ведущей державы ЕС Германии, появляется шанс занять лидирующую позицию. В этой связи не исключено, что из Парижа будет оказываться некоторое давление на Берлин в процессе распределения постов между партиями в будущем кабмине ФРГ, в первую очередь, должности главы МИД. Неслучайно, и Шольц, и Лашет перед выборами посетили Елисейский дворец.

Что касается Варшавы, то отношения Германии и Польши в конце канцлерства Меркель значительно ухудшились, в том числе, из-за требований Варшавы о репарациях за преступления нацистов в годы Второй мировой войны, позиции ФРГ по "Северному потоку - 2". В Берлине не видят юридических оснований для каких-либо выплат, к тому же подвергают критике предполагаемые ущемления в Польше прав секс-меньшинств. Итогом разногласий между Федеративной Республикой и соседней страной стал демарш польской стороны - отказ президента Анджея Дуды встретиться с Меркель во время ее визита в Варшаву.

Возможное вхождение в будущее правительство ФРГ "Зеленых", выступающих за вывод атомного оружия США с территории Германии, власти Польши, как представляется, не преминут использовать для усиления собственных позиций в НАТО, представляя Варшаву как гаранта европейской безопасности.

Продолжится ли диалог России и Германии?

Германо-российские отношения достигли к концу правления Меркель низшей точки. Громкое убийство гражданина Грузии в берлинском парке Малый Тиргартен, ситуация вокруг блогера Алексея Навального, обвинения в кибератаках, взаимная высылка дипломатов, ситуация на Украине - все это отравляло атмосферу позитивного сотрудничества двух стран.

Олаф Шольц и Армин Лашет в случае прихода к власти, по всей видимости, продолжат курс действующего канцлера на сохранение диалога с Россией по взаимовыгодным направлениям. Шольц - социал-демократ, член партии, в которой большинство считает правильной формулу, которую породил Вилли Брандт (занимал пост канцлера ФРГ с 1969 по 1974 год), - изменения через сближение. Лашет знаком Москве, ранее он неоднократно говорил о необходимости активизировать сотрудничество с Россией, искать точки соприкосновения, но не замалчивать спорные моменты, выражал убеждение, что "Россия является частью общеевропейского дома", выступал в поддержку проекта "Северный поток - 2".

Как заявил ТАСС известный немецкий политолог Александер Рар, "будущее правительство, если его возглавит Лашет или Шольц, будет придерживаться решений правительства Меркель". Он, однако, полагает, что социал-демократ "будет более прагматичным" в подходах к РФ, нежели его конкурент из ХДС. Рар также высказал уверенность в том, что новый кабмин с Лашетом или Шольцем во главе продолжит оказывать политическую поддержку "Северному потоку - 2".

Особого внимания в части отношений с Россией заслуживает Бербок с ее крайне агрессивной риторикой и резкими заявлениями в адрес Москвы. Она, как и вся природоохранная партия, открыто выступает против "Северного потока - 2", но в то же время ее критика порой непоследовательна. Требуя остановить проект, который призван увеличить поставки энергоресурса в Европу, она недавно на фоне роста стоимости газа фактически обвинила Россию в его нехватке.

При этом нужно исходить из того, что "Зеленые", скорее всего, войдут в будущее правительство ФРГ, не исключено (но и не факт), что им достанется пост главы МИД, то есть напрямую участвовать в формировании внешнеполитической повестки.

Обвинения России в кибератаках

Немецкие власти до выборов предупреждали о попытках вмешательства в избирательный процесс внешних сил. Генпрокуратура ФРГ в преддверии голосования начала расследование кибератак группировки Ghostwriter ("Гострайтер") на немецких политиков, за которой, по утверждению властей Германии, стоит Москва. По версии следствия ФРГ, хакеры на протяжении последних месяцев пытались посредством рассылки фишинговых сообщений получить доступ к личным данным депутатов Бундестага и ландтагов (земельных парламентов), прежде всего от блока ХДС/ХСС и социал-демократов. Генпрокуратура завела дело "по подозрению в проведении тайной разведывательной деятельности".

6 сентября германский МИД выступил с утверждением, что "у правительства ФРГ есть надежные сведения, на основании которых можно сделать вывод о том, что за деятельностью Ghostwriter стоит российское государство, а конкретно ГРУ".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдвигаемые Берлином обвинения бездоказательны и имеют явную внешнеполитическую подоплеку. По ее словам, несмотря на неоднократные обращения России по дипломатическим каналам, Германия так и не предоставила никаких доказательств причастности РФ к этим атакам". Захарова заметила, что "очень похоже, что речь идет о внеочередном информационном пиар-сюжете в контексте внутриполитической борьбы в Германии в преддверии выборов в Бундестаг ФРГ".

А что же Меркель?

Переговоры о формировании правящей коалиции ФРГ после выборов в Бундестаг грозят затянуться настолько, что Ангела Меркель может остаться канцлером ФРГ как минимум до Рождества.

Официально срок ее полномочий закончится с первым заседанием нового состава Бундестага (должно пройти в течение максимум 30 дней после выборов), но она будет исполнять их до формирования нового кабмина и ей даже под силу побить рекорд экс-канцлера Гельмута Коля, которые правил с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 год, то есть 5 869 дней. Меркель может достигнуть этой отметки 17 декабря.