Гутерриш обсудил с главой Армении ситуацию на границе с Азербайджаном

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в субботу обсудили ситуацию на армяно-азербаджанской границе. Об этом говорится в сообщении, распространенном офисом Гутерриша.

"Генеральный секретарь и министр иностранных дел обсудили сотрудничество Армении и Азербайджана. Они также обсудили ситуацию вдоль армяно-азербайджанской границы и усилия по продвижения регионального сотрудничества и устойчивого мира, - отмечается в сообщении. - Генеральный секретарь указал на поддержку со стороны ООН продолжающегося диалога и миротворческим усилиям, а также работы организаций ООН в регионе".

"Он (Гутерриш) также подчеркнул важность защиты объектов культурного наследия", - добавили в офисе генерального секретаря.

Ранее на полях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась первая с ноября 2020 года встреча глав МИД Азербайджана и Армении.