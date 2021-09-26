Гутерриш обсудил с главой МИД Азербайджана продвижение миротворческих усилий

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудили миротворческие усилия в Закавказье и диалог между Баку и Ереваном. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу офисом Гутерриша.

"Генеральный секретарь подчеркнул поддержку со стороны ООН двустороннего диалога и миротворческих усилий между Арменией и Азербайджаном, а также вновь указал на готовность ООН обеспечить дальнейшую помощь, в том числе для пострадавших от конфликта людей", - говорится в сообщении.

В офисе Гутерриша также добавили, что генеральный секретарь поблагодарил Азербайджан за дипломатическую работу в качестве председателя Движения неприсоединения.

Ранее в офисе Гутерриша сообщили о встрече Гутерриша с главой МИД Армении Араратом Мирзояном. Накануне Мирзоян и Байрамов встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке - впервые с ноябре 2020 года.