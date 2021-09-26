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Генсек ООН заявил, что мир находится слишком близко к ядерному уничтожению

По словам Антониу Гутерриша, около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Человечество находится слишком близко к порогу ядерного уничтожения. Об этом говорится в размещенном в субботу в Twitter сообщении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Около 14 тыс. ядерных вооружений хранятся по всему миру. Человечество по-прежнему находится недопустимо близко к ядерному уничтожению, - сказал Гутерриш. - Пришло время рассеять облако ядерного конфликта, уничтожить ядерные вооружения в мире, открыть новую эру доверия и мира".

26 сентября отмечается Международной день борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

Теги
Гутерриш, Антониу
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