Генсек ООН считает, что продление РФ и США ДСНВ поможет ядерному разоружению в мире

ООН, 26 сентября. /ТАСС/. Продление Россией и США Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) является позитивным знаком в плане ядерного разоружения в мире. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в связи с отмечаемым Международным днем борьбы за полное уничтожение ядерного оружия.

По словам Гутерриша, в то время как общее число вооружений сокращается, государства качественно развивают свои арсеналы. В результате, по его мнению, наблюдаются тревожные признаки новой гонки вооружений.

"Однако есть признаки надежды. Решение России и США продлить Договор об СНВ и вступить в диалог - это обнадеживающие шаги, равно как и вступление в силу в январе Договора о запрещении ядерного оружия", - говорится в заявлении.

Россия и США подписали ДСНВ в 2010 году. 3 февраля 2021 года в МИД РФ состоялся обмен нотами с посольством США о завершении внутренних процедур, необходимых для вступления в силу соглашения о продлении срока действия ДСНВ на пять лет. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что продление этого договора обеспечило сохранение и дальнейшее функционирование стержневого механизма поддержания стратегической стабильности, на строго паритетной основе ограничивающего ракетно-ядерные арсеналы сторон.