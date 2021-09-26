Кандидаты в премьеры высказались за возможность Японии иметь атомные подводные лодки

ТОКИО, 26 сентября. /ТАСС/. Два кандидата на пост главы правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) высказались в положительном ключе о возможности страны обзавестись атомными подводными лодками. Соответствующие позиции были высказаны кандидатами в ходе воскресных дебатов на телеканале Fuji TV.

"С точки зрения [технических] способностей обладание атомными подводными лодками очень важно", - отметил министр, ответственный за проведение в Японии вакцинации, Таро Коно, который в прошлом занимал посты главы МИД и министра обороны. Он также подчеркнул, что необходимо предметно рассмотреть целесообразность размещения подобных подводных лодок с точки зрения стоимости и потенциала использования.

Положительно высказалась на эту тему и бывший министр юстиции Санаэ Такаити, подчеркнув, что обладание атомными подводными лодками станет важным подспорьем для национальной обороны в свете растущей международной напряженности. В то же время она оговорилась, что этот вопрос необходимо решать в рамках действующего законодательства, регулирующего применение в стране мирных ядерных технологий.

Экс-глава МИД Японии Фумио Кисида в свою очередь усомнился в необходимости атомных подводных лодок, подчеркнув, что главной слабостью флота японских подводных лодок является малое число экипажей. "Мы должны отдать приоритет улучшению подготовки и набору людей", - добавил он.

В качестве причины обсуждения этого вопроса модераторы дебатов назвали ситуацию вокруг партнерства AUKUS. Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых вступят в строй в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников объединения отказаться от "ментальности эпохи холодной войны" и "узколобых геополитических концепций".

Выборы нового главы ЛДП

17 сентября в Японии стартовала кампания в преддверии предстоящих 29 сентября выборов председателя ЛДП, который станет и новым премьер-министром. Свои кандидатуры выдвинули четверо кандидатов - экс-глава МИД и Минобороны Таро Коно, курирующий в стране вакцинацию от коронавируса, бывший глава МИД Фумио Кисида, бывший министр юстиции Санаэ Такаити и бывший министр по административным делам и коммуникациям Сэйко Нода.

Текущие выборы председателя ЛДП проходят в связи с истечением полномочий премьер-министра Ёсихидэ Суги. Он занял этот пост в прошлом году из-за внезапной отставки Синдзо Абэ. Сам Суга от участия в предвыборной гонке отказался. Свое решение он объяснил желанием посвятить остаток своего срока борьбе с коронавирусом, не отвлекаясь на предвыборную кампанию.