Правящая консервативная партия Литвы утвердила председателем главу МИД Ландсбергиса

ВИЛЬНЮС, 26 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис утвержден на новый четырехлетний срок лидером правящей партии консерваторов "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы". Соответствующее решение, принятое в феврале Советом этой политической организации, в воскресенье окончательно утвердил съезд консерваторов.

Первоначально съезд было намечено провести 18 сентября, однако он был отложен в связи с визитом главы внешнеполитического ведомства в США.

В феврале текущего года Совет партии консерваторов объявил Ландсбергиса фактически избранным председателем после того, как другие партийцы, намеревавшиеся участвовать в борьбе за пост лидера, свои кандидатуры сняли.

Партию "Союз Отечества - Христианские демократы Литвы" Ландсбергис возглавил в 2015 году, получив пост чуть ли не по наследству: он внук Витаутаса Ландсбергиса, которого именуют "патриархом консерваторов". В 2017 году председатель был переизбран на новый 4-летний срок. Нынешняя каденция, согласно уставу, станет последней возможной. Партия консерваторов является одним из крупнейших в Литве политических объединений граждан. В ней - второй по величине - насчитывается 13,7 тыс. членов.