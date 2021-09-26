Исландская правящая коалиция получает большинство в парламенте по итогам выборов

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Исландская правящая коалиция в составе трех партий - "Движения левых "зеленых" (ДЛЗ), Партии независимости (ПН) и Прогрессивной партии (ПП) - получила большинство в Альтинге (однопалатном парламенте) по итогам состоявшихся 25 сентября выборов. Об этом свидетельствуют итоговые результаты голосования, опубликованные в воскресенье телерадиокомпанией RUV.

ПН набирает 24,4% голосов, что дает ей 16 депутатских мандатов, на втором месте - ПП с 17,3% (13 мест), третья - партия действующего премьер-министра ДЛЗ (12,6% и 8 мест).

Для получения парламентского большинства им нужно было по крайней мере 32 мандата из 63, в итоге они совместно получают 37 мест. Всего на выборах проголосовали около 204 тыс. человек из 254 тыс. имеющих право голоса. У остальных партий менее 10% голосов.

Действующее правительство Исландии было сформировано 30 ноября 2017 года после досрочных выборов, которые были проведены из-за распада правящей коалиции. В образованный тогда новый кабмин вошли три партии - "Движение левых "зеленых", Партия независимости и Прогрессивная партия. Самыми главными вопросами, интересовавшими избирателей перед выборами, стали здравоохранение, окружающая среда и климат. При этом эксперты сомневались, удастся ли правящей коалиция сохранить власть по итогам выборов.

Депутаты в Исландии избираются путем прямых выборов по системе пропорционального представительства (закрытые партийные списки). 54 места в Альтинге распределяются по результатам голосования в шести избирательных округах. Остальные девять являются дополнительными - они отдаются партиям, набравшим не менее 5% голосов по всей стране. Вместе с депутатами избирают их заместителей, которые занимают вакантные должности в случае их появления.