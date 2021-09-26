Военные США при высадке десанта в Дейр-эз-Зоре убили трех человек

БЕЙРУТ, 26 сентября. /ТАСС/. Вертолеты ВВС США высадили в воскресенье десант на восточном берегу реки Евфрат в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщило агентство SANA, антитеррористическая операция была проведена в селении Эш-Шахиль. При десантировании американские военнослужащие открыли огонь по жилым домам и хозяйственным постройкам, в результате чего, по сведениям очевидцев, погибли по меньшей мере три мирных жителя.

Вместе с американскими военными в операции приняли участие бойцы курдских формирований из "Сил демократической Сирии" (СДС). Они взяли штурмом несколько домов, где укрывались террористы, и увели с собой пленников.

В четверг аналогичная операция была проведена в селениях Баситейн и Эль-Джасеми на севере провинции Дейр-эз-Зор, откуда также были вывезены группы пленных в неизвестном направлении. Никаких объяснений по этому поводу со стороны командования возглавляемой США антитеррористической коалиции не последовало.

7 сентября десант был высажен в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии, где американские военнослужащие при поддержке курдских бойцов провели операцию в районе Телль-Хамис против террористов из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Они взяли штурмом несколько домов в селении Эн-Нафаил, где укрывались боевики, и увели с собой пленников.

Под контролем СДС, которым оказывают поддержку США, находятся северо-восточные регионы Сирии, где сосредоточены основные нефтяные месторождения. Кроме того, провинция Хасеке считается житницей страны. С 2015 года командование США создало на северо-востоке Сирии девять баз, дислоцированные там американские военнослужащие оказывают помощь СДС в борьбе с бандами террористов ИГ, которые активизировались в последнее время.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США "как незаконную оккупацию, которая сопровождается грабежом природных богатств, принадлежащих сирийскому народу".