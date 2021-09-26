Глава Минобороны Сербии с послом и военным атташе РФ посетили линию разграничения с Косово

БЕЛГРАД, 26 сентября. /ТАСС/. Министр обороны Сербии Небойша Стефанович вместе с российским послом Александром Боцан-Харченко и военным атташе генерал-майором Александром Зинченко посетили в воскресенье линию разграничения с Автономным краем Косово и Метохия. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Сербии.

"Вице-премьер и министр обороны Небойша Стефанович и начальник Генерального штаба Армии Сербии генерал Милан Мойсилович начали осмотр сил, находящихся в состоянии повышенной боеготовности и задействованных в рамках тактических групп, находящихся в гарнизоне Рашка, военной базе "Рудница" и в направлении к административному переходу Ярине", - говорится в сообщении пресс-службы. В нем отмечается, что линию разграничения посетили также Боцан-Харченко и Зинченко, "чтобы лично удостовериться в актуальной ситуации".