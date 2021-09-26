Жители Вупперталя вновь могут посещать избирательные участки для голосования

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Власти города Вупперталь (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе Германии вновь разрешили жителям посещение избирательных участков для голосования. Все ограничения, введенные ранее в связи с операцией по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны, сняты. Об этом говорится в распространенном в воскресенье заявлении местной администрации.

"Бомба обезврежена в 11:55 (12:55 мск), эвакуация отменена", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что все жители могут снова вернуться в свои дома. "Избирательные участки открыты и полностью доступны", - подчеркнули власти Вупперталя. Это означает, что все желающие проголосовать избиратели вновь могут это сделать.

Ранее в воскресенье власти Вупперталя призвали жителей временно воздержаться от посещения избирательных участков и не покидать свои дома в связи с проведением операции по обезвреживанию бомбы времен Второй мировой войны. В радиусе 500 м от места нахождения снаряда расположены пять избирательных участков. Бомба времен Второй мировой войны была обнаружена недалеко от Вупперталя в субботу вечером. В ночь на воскресенье жители близлежащих домов в радиусе 250 м были эвакуированы. В этой зоне проживает около 1 500 человек.

В воскресенье в ФРГ проходят парламентские выборы. В 08:00 (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки. Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий вовсе уйти из политики. От партии "Союз-90"/"Зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Социологические институты прогнозируют упорную борьбу между ХДС/ХСС и СДПГ.