Исландия станет первой в Европе страной с большинством женщин в парламенте

ТАСС, 26 сентября. Исландия по итогам состоявшихся в субботу парламентских выборов станет первой в Европе страной, где большинство мест в парламенте займут женщины. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP), ссылаясь на опубликованные в воскресенье итоговые результаты голосования.

Альтинг (однопалатный парламент Исландии) будет состоять из 33 женщин и 30 мужчин. Согласно данным AFP, это первый случай как в Исландии, так и в Европе, когда число женщин в парламенте превысило число мужчин. AFP, ссылаясь на данные Всемирного банка, отмечает, что ранее лидерство по этому соотношению принадлежало Швеции, в парламенте которой 47% женщин. У Исландии этот показатель составит 52,3%.

По итогам выборов исландская правящая коалиция в составе трех партий - "Движения левых "зеленых" (ДЛЗ), Партии независимости (ПН) и Прогрессивной партии (ПП) - получила большинство в Альтинге. ПН набирает 24,4% голосов, что дает ей 16 депутатских мандатов, на втором месте - ПП с 17,3% (13 мест), третья - партия ДЛЗ (12,6% и 8 мест) действующего премьер-министра Катрин Якобсдоттир. Для получения парламентского большинства им нужно было по крайней мере 32 мандата из 63, в итоге они совместно получают 37 мест. Всего на выборах проголосовали около 204 тыс. человек из 254 тыс. имеющих право голоса. У остальных партий менее 10% голосов.

Действующее правительство Исландии было сформировано 30 ноября 2017 года после досрочных выборов, которые были проведены из-за распада правящей коалиции. В образованный тогда новый кабмин вошли три партии - ДЛЗ, ПН и ПП. При этом эксперты сомневались, удастся ли правящей коалиция сохранить власть по итогам новых выборов.

Депутаты в Исландии избираются путем прямых выборов по системе пропорционального представительства (закрытые партийные списки). 54 места в Альтинге распределяются по результатам голосования в шести избирательных округах. Остальные девять являются дополнительными - они отдаются партиям, набравшим не менее 5% голосов по всей стране. Вместе с депутатами избирают их заместителей, которые занимают вакантные должности в случае их появления.