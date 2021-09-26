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Генсек НАТО обсудил с лидерами Сербии и Косова деэскалацию в Северном Косове

Йенс Столтенберг предупредил Александара Вучича и Альбина Курти, что силы международной миссии под эгидой альянса в Косове сохраняют мандат на поддержание порядка в регионе

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с лидерами Сербии и непризнанного Косова деэскалацию в Северном Косове, предупредив их, что силы международной миссии под эгидой альянса в Косове (KFOR) сохраняют мандат на поддержание порядка в регионе.

"Я говорил с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косова Альбином Курти о необходимости деэскалации в Северном Косове. Силы НАТО KFOR сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения для всех в регионе", - написал Столтенберг в воскресенье в Twitter.

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СербияСтолтенберг, Йенс
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