Генсек НАТО обсудил с лидерами Сербии и Косова деэскалацию в Северном Косове

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с лидерами Сербии и непризнанного Косова деэскалацию в Северном Косове, предупредив их, что силы международной миссии под эгидой альянса в Косове (KFOR) сохраняют мандат на поддержание порядка в регионе.

"Я говорил с президентом Сербии Александаром Вучичем и премьер-министром Косова Альбином Курти о необходимости деэскалации в Северном Косове. Силы НАТО KFOR сохраняют мандат на обеспечение безопасности и свободы перемещения для всех в регионе", - написал Столтенберг в воскресенье в Twitter.