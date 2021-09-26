СМИ: в Берлине заканчиваются бюллетени на выборах

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Нехватка бюллетеней на ряде избирательных участков возникла в Берлине во время проходящих в воскресенье парламентских выборов, подвоз дополнительных листов осложнен, так как многие улицы блокированы для движения из-за международного марафона, который проходит параллельно с голосованием. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost .

"Мы сейчас немного перегружены и надеемся, что через 10-15 минут голосование продолжится", - приводит издание слова сотрудника одного из избирательных участков. Ситуация осложняется тем, что в столице ФРГ в воскресенье проходят еще и земельные выборы - берлинцы определяют новый состав Палаты депутатов (берлинский парламент).

Победившая по итогам выборы в Бундестаг партия получит право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий уйти из политики. Социологические институты прогнозируют упорную борьбу между консервативным блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с одной стороны и Социал-демократической партией Германии с другой.