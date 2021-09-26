Явка на выборах в Бундестаг к 14:00 составила 36,5%

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Явка на парламентских выборах в Германии составила к 14:00 (15:00 мск) 36,5%, четыре года назад к этому же времени она равнялась 41,1%. Соответствующие данные привела в воскресенье Федеральная избирательная комиссия (ЦИК).

В ЦИК пояснили, что участие граждан в голосовании по почте не учитывалось, а потому сравнивать данные за этот и 2017 год нецелесообразно.

Участки будут открыты до 18:00 (19:00 мск), после этого будут опубликованы первые данные экзитполов. Правом голоса обладают примерно 60,4 млн жителей страны.

Немецкая избирательная система достаточно устойчива к попыткам внешнего воздействия и манипулирования, поскольку отданные голоса фактически считают и суммируют дважды, поясняют в Федеральной избирательной комиссии.

Сначала подсчитываются предварительные результаты голосования. После закрытия избирательных участков начинается ручной подсчет бюллетеней, затем данные передаются в муниципалитет. Оттуда они сообщаются по телефону или в электронном виде на районный уровень, после этого - в администрацию федеральных земель, а те уже направляют информацию в Берлин, где находится офис председателя Федеральной избирательной комиссии. Таким образом, в ночь на понедельник власти уже обнародуют официальный предварительный результат выборов. В этом году из-за пандемии также было возможным голосование по почте. По данным ЦИК, это никак не повлияет на сроки публикации данных и не затянет процесс подсчета.

Определение же официальных итоговых результатов начинается лишь на следующий день и занимает более двух недель. Все данные пройдут тот же путь, который они проделают вечером 26 сентября, но только в бумажном виде, что и позволяет исключить попытки воздействовать на исход выборов.