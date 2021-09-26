В Гёттингене заменят бланки для подсчета голосов из-за отсутствия в них партии АдГ

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники избиркома в германском городе Гёттинген (федеральная земля Нижняя Саксония) во время проходящих в воскресенье выборов в Бундестаг заменят бланки для подсчета голосов избирателей из-за отсутствия в списке правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). Об этом в воскресенье сообщила местная газета Göttinger Tageblatt со ссылкой на представителя избирательной комиссии.

По ее информации, в воскресенье утром представители избиркома обнаружили ошибку в бланках сопроводительных документов, предназначенных для подсчета голосов избирателей. В них отсутствовала графа с названием партии АдГ. В такие бланки после закрытия избирательных участков в 18:00 (19:00 мск) вносится количество голосов, которое набрала каждая партия. В свою очередь представитель избиркома заверил, что замена документов будет произведена на всех 111 избирательных участках города до 18:00 (19:00 мск).

В воскресенье в ФРГ проходят парламентские выборы. В 08:00 (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки. Правом голоса, по данным Федерального статистического ведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны, именно они определят будущий состав парламента. По данным на 14:00 (15:00 мск), явка на парламентские выборы в Германии составила 36,5%.

Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Канцлер ФРГ Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания полномочий уйти из политики. От партии "Союз-90"/"Зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. Социологические институты прогнозируют упорную борьбу между ХДС/ХСС и СДПГ.