В МИД Италии заявили, что дата саммита G20 по Афганистану пока не объявлена

РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Дата чрезвычайного саммита Группы двадцати (G20) по ситуации в Афганистане пока не названа, но есть условия для его созыва по инициативе председательствующей в "двадцатке" Италии. Об этом заявил в воскресенье министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в эфире Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации.

"Чрезвычайный саммит по Афганистану "двадцатки" состоится в ближайшее время, но дата пока не обнародована. В ходе проведенной в Нью-Йорке [на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН] встречи глав МИД были выявлены условия для созыва саммита лидеров стран во главе с премьер-министром Марио Драги", - сказал Ди Майо.

Он подчеркнул, что невозможно обращаться к проблеме Афганистана "без России и Китая, которые имеют влияние в регионе". Ди Майо также указал, что признание правительства, сформированного движением "Талибан" (запрещено в РФ), невозможно "хотя бы потому, что в него вошли 17 террористов".

В субботу заместитель министр иностранных дел РФ Сергей Вершинин сообщил ТАСС, что саммит G20 по Афганистану планируется провести 28 сентября. При этом он не уточнил, кто будет представлять на нем Россию. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не исключил участие Владимира Путина в этом саммите, если он состоится.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, 6 сентября заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.