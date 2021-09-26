ОПЗЖ: власть Зеленского развернула политический террор в отношении семей оппозиционеров

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Парламентская партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) заявила, что власть президента Украины Владимира Зеленского развернула конвейер политического террора в отношении семей оппозиционеров.

"Власть Зеленского не гнушается самых отвратительных методов в борьбе со своими политическими оппонентами, включая давление на родных, близких, нынешних и даже бывших соратников тех, кто осмелился выступить с жесткой критикой действующего режима", - сказано в заявлении ОПЗЖ, опубликованном в воскресенье на сайте партии.

В качестве примера ОПЗЖ привела возбуждение уголовного дела в отношении матери популярного украинского блогера Ольги Шарий Аллы Бондаренко, которая также приходится тещей блогеру и председателю "Партии Шария" - Анатолию Шарию. Также оппозиционная партия упоминает дело против журналистки издания strana.ua Антонины Белоглазовой за якобы подделку документов. "Это очередной акт политических репрессий, который цинично и абсолютно бездоказательно, по откровенно надуманным обвинениям реализуется властью Зеленского", - считает оппозиция.

По мнению ОПЗЖ, "очевидное политическое преследование "Партии Шария" - это месть еще одному политическому противнику президента Зеленского за принципиальную гражданскую позицию и активную политическую и информационную деятельность, которая идет вразрез с идеологией государственной лжи, насаждаемой властью Зеленского". "Преследование родных и близких, членов семей тех людей, которые в строгом соответствии с законодательством Украины реализуют свое право на политическую деятельность, отстаивают свои убеждения, стало визитной карточкой режима Зеленского и его окружения наряду с другими методами политической расправы и террора", - заявила оппозиция.

21 августа Зеленский ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о санкциях против Анатолия и Ольги Шарий, а также Аллы Бондаренко. Под ограничениями оказались информационное агентство "Шарий.net", а также социальные сети и YouTube-каналы популярных блогеров. Шарий с февраля 2021 года объявлен в розыск по подозрению о государственной измене.