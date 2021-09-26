В Риме считают, что система европейской обороны не может конкурировать с США

РИМ, 26 сентября. /ТАСС/. Общеевропейская оборона должна создаваться в альянсе с НАТО и не может конкурировать с США. Об этом заявил в воскресенье в эфире третьего канала Итальянской национальной телерадиовещательной корпорации министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо.

"Если мы хотим создать единую европейскую оборону в соперничестве с американцами, она будет мертворожденным проектом", - сказал Ди Майо. "В нынешнем мире самодостаточность, стремление к действиям в одиночку - иллюзия", - убежден он. Глава итальянской дипломатии считает, что более сильная Европа "делает более сильной НАТО".

Дискуссия о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США, ведется более 70 лет. В разные годы концепции создания таких сил назывались "европейское оборонительное сообщество", "еврокорпус", "боевые группы ЕС", "армия ЕС", теперь обсуждается формирование "сил быстрого реагирования ЕС".

До настоящего времени эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, поскольку их блокировали ведущие союзники США в составе Евросоюза, в первую очередь Великобритания. США всегда активно выступали против создания европейских сил, поскольку такая структура неизбежно стала бы конкурирующей для НАТО и ее появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе.

В последние годы обсуждение системы европейской обороны возобновилось, а новый импульс дискуссии придали последние события в Афганистане.