Пелоси: нижняя палата Конгресса может принять план по инфраструктуре на следующей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (Демократическая партия) рассчитывает, что законопроект по развитию инфраструктуры объемом более $1 трлн может быть поставлен на голосование на следующей неделе.

"Мы собираемся принять документ [в Палате представителей] на этой неделе. <...> Возможно, это будет завтра [27 сентября]", - сказала Пелоси, занимающая третий по значимости пост в государственной иерархии, в воскресном интервью телеканалу ABC. При этом спикер не назвала конкретной даты. "Вы не можете определить дату. Вы должны прийти [с законопроектом], когда у вас есть голоса, в разумное время, мы это сделаем", - добавила Пелоси.

"Я никогда не представляю на голосование законопроект, который не имеет голосов", - сказала она.

10 августа Сенат Конгресса США утвердил инфраструктурный пакет, общий объем которого составляет $1,3 трлн. Инициатива предусматривает выделение федеральных средств на развитие инфраструктуры в размере $550 млрд в течение пяти лет. В частности, $110 млрд предполагается направить на строительство мостов и дорог, $11 млрд - на программы транспортной безопасности. Еще $39 млрд планируется потратить на модернизацию общественного транспорта, $42 млрд - на развитие инфраструктуры портов и воздушных гаваней. $55 млрд пойдет на систему питьевой воды, на обеспечение населения высокоскоростным интернетом в программе заложено $65 млрд. $73 млрд планируется инвестировать в транспортировку экологически чистой энергии.