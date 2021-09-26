В ФРГ лидер "Свободных избирателей" подвергся критике за публикацию результатов выборов

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель центристской политической партии "Свободные избиратели" Хуберт Айвангер подвергся резкой критике за преждевременную публикацию возможных результатов выборов в Бундестаг (парламент ФРГ). Об этом в воскресенье сообщило агентство DPA.

По его информации, в воскресенье утром на странице политика в Twitter появились результаты опроса избирателей после голосования, а также призыв к жителям ФРГ отдать "последние голоса" за партию "Свободные избиратели". Однако впоследствии, как пишет DPA, сообщение Айвангера было удалено.

В свою очередь генеральный секретарь Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Блуме обрушился с резкой критикой на Айвангера и потребовал наказания для него. "Хуберт Айвангер распространяет результаты прогнозов до 18:00 (19:00 мск) и связывает их с предвыборным обращением", - написал Блуме на своей странице в Twitter. При этом он добавил, что данная публикация представляет собой "невероятный случай манипулирования выборами и влияния на избирателей". "Это абсолютно недемократично и должно иметь последствия!" - заявил генсек ХСС.

Согласно федеральному закону о выборах, публикация "результатов опросов избирателей после голосования по содержанию решения о голосовании" до закрытия избирательных участков является административным правонарушением. За это может быть наложен штраф в размере до €50 тыс.

В воскресенье в ФРГ проходят парламентские выборы. В 08:00 (09:00 мск) по всей стране открылись избирательные участки. Правом голоса, по данным Федерального статистического ведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей страны, именно они определят будущий состав парламента. По данным на 14:00 (15:00 мск), явка на парламентские выборы в Германии составила 36,5%.

Победившая политическая сила получит право создать правительство большинства, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. От партии "Союз-90"/"Зеленые" на пост канцлера претендует Анналена Бербок, от блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) - Армин Лашет, от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) - Олаф Шольц. "Свободные избиратели" рассчитывают в этом году пройти в Бундестаг, однако, согласно прогнозам, преодолеть 5-процентный барьер им вряд ли удастся. Центристы сейчас правят вместе с ХСС в Баварии. Согласно прогнозам социологических институтов, наиболее упорная борьба развернется между ХДС/ХСС и СДПГ. Канцлер ФРГ Ангела Меркель свою кандидатуру в этот раз выставлять не стала и заявила о намерении после окончания срока полномочий уйти из политики.