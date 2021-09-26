В Германии закрылись избирательные участки

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Выборы в Бундестаг завершились в воскресенье в Германии. Ровно в 18:00 (19:00 мск) закрылись избирательные участки, ведется подсчет голосов, начинается публикация данных экзитполов.

Предварительные официальные данные появятся в ночь на понедельник, они будут корректироваться по мере подсчета голосов. Окончательные цифры будут опубликованы примерно через две недели.

Правом голоса, по данным Федерального статведомства, обладают примерно 60,4 млн жителей ФРГ, именно они определят будущий состав парламента. После выборов на основании распределения мандатов в Бундестаге будет сформировано новое правительство во главе с новым канцлером.

Голосование в Германии также возможно по почте. Оно началось 16 августа, запросить бюллетень граждане могли до 18:00 пятницы, 24 сентября, однако их письма должны прийти в любом случае до закрытия избирательных участков в 18:00 (19:00 мск). Ранее в ЦИК страны отметили, что на предстоящих выборах в Бундестаг ожидается рекордное количество проголосовавших по почте, что связано с продолжающейся пандемией, однако примерное число пока не приводилось. Сама канцлер ФРГ Ангела Меркель приняла решение проголосовать по почте.

В нынешних парламентских выборах участвует наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент имеют только блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" и Левая партия. Всего за места в Бундестаге будет бороться рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.