Экзитполы в ФРГ дают равные шансы на победу СДПГ и ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) идут наравне на прошедших в воскресенье выборах в Бундестаг, но при этом намечается небольшое преимущество СДПГ.

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Как свидетельствуют опубликованные в воскресенье после закрытия избирательных участков данные экзитпола телеканала ZDF, социал-демократы побеждают, набирая 26% голосов. По версии телеканала, за блок ХДС/ХСС отдали голоса 24% избирателей.

В то же время, по данным экзитпола телеканала ARD, социал-демократы и консерваторы получают равное количество голосов - по 25%. Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: СДПГ, ХДС/ХСС, "Зеленые", которые заняли третье место с 14-15% голосов, Свободная демократическая партия (11-12% голосов), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (10-11%), Левая партия с примерно 5%.

Избирательные участки работали с 08:00 до 18:00 (с 09:00 до 19:00 мск). Официальные предварительные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник. Определение же итоговых результатов начинается лишь на следующий день и занимает более двух недель.

Как ожидается, Бундестаг нового созыва, предположительно, соберется 26 октября. Во время учредительного заседания будут выбраны председатель Бундестага и его заместители. 26 октября является последним днем, когда, согласно германскому законодательству, должен собраться новый парламент. Параграф 39 основного закона предусматривает, что первое заседание должно пройти в течение 30 дней после выборов.

Левые силы

Левые и левоцентристы Германии, по предварительным данным, не смогут создать так называемый красно-зелено-красный (социал-демократы, "Зеленые" и Левая партия) правящий альянс по итогам прошедших в воскресенье выборов в Бундестаг, у них не набирается парламентского большинства, свидетельствуют данные экзитпола телеканала ZDF.

Согласно расчетам, "красно-зелено-красная" коалиция может вместе получить только 376 мест в парламенте нового созыва, тогда как для большинства нужно иметь 379.

Самых вероятных вариантов коалиции на данный момент три: это находящаяся сейчас у власти "большая коалиция" (СДПГ и блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - ХДС/ХСС), "светофор" из СДПГ, "зеленых" и либералов и альянс из ХДС/ХСС, "зеленых" и либералов (коалиция "Ямайка" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки).

Генеральный секретарь Христианско-социального союза Маркус Блуме заявил в эфире телеканала, что консерваторам удалось не допустить поворота Германии "влево". "Важно, что сейчас не будет большинства для левого альянса. Это означает, что мы достигли цели, которую ясно сформулировали, - не допустить крена влево", - сказал он.