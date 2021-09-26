Генсек социал-демократов заявил, что партия получила мандат на формирование кабмина ФРГ

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль считает, что СДПГ получила мандат на формирование правительства ФРГ. Об этом он заявил в воскресенье в эфире телеканала N-TV .

"Мы всегда знали, что будет упорная борьба. Но совершенно ясно, что СДПГ получает мандат на формирование правительства. Мы хотим, чтобы Олаф Шольц стал канцлером", - сказал он.

По данным экзитпола телеканала ZDF, социал-демократы побеждают на выборах в Бундестаг с 26% голосов, опережая консервативный блок ХДС/ХСС на 2 п. п. В то же время другой экзитпол, проведенный телеканалом АРД, показал, что СДПГ и ХДС/ХСС получают равное количество голосов - по 25%. Данные будут корректироваться по мере подсчета голосов. Первые официальные предварительные данные будут опубликованы в ночь на понедельник, окончательные - через две недели.

В нынешних парламентских выборах участвовали наибольшее количество партий с момента воссоединения Германии. По данным Федеральной избирательной комиссии, своих кандидатов выставили 47 политических объединений. Реальные шансы на попадание в парламент, однако, имеют только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, "Зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП, либералы), правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия. Всего за места в Бундестаге боролись рекордное число кандидатов - 6 211, в том числе 2 024 женщины.