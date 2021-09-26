Кандидат от германских левых разочарован низким результатом на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Пять процентов, которые, согласно экзитполам, получает Левая партия на выборах в германский Бундестаг, - "разочаровывающий" результат. Об этом заявил в воскресенье лидер партийного списка этой политической силы Дитмар Барч.

"Причины нужно тщательно проанализировать", - сказал он в эфире телеканала ARD. "Надеюсь, что у нас будет фракция в Бундестаге", - добавил он.

Партии, не преодолевающие 5-процентный барьер, не попадают в Бундестаг.

На выборах в 2017 году Левая партия набрала 9,2% голосов.