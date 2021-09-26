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Генсек ХДС назвал результаты его партии из данных экзитполов горькой потерей голосов

По данным экзитпола телеканала ZDF, социал-демократы побеждают на выборах в Бундестаг с 26% голосов

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Пауль Цимиак назвал результаты его партии в результате публикации данных экзиполов на выборах в Бундестаг горькой потерей голосов избирателей.

"В последний момент произошла невероятная мобилизация, мы заметили, что пустились в погоню. Теперь вопрос заключается в том, кто сможет сформировать хорошее правительство для Германии. Согласно данным, есть возможность будущей коалиции, состоящей из ХДС/ХСС, "Зеленых" и СвДП. Это горькая потеря [голосов], это нельзя замалчивать, над этим нужно работать", - сказал Цимиак в эфире телеканала ZDF.

По данным экзитпола телеканала ZDF, социал-демократы побеждают на выборах в Бундестаг с 26% голосов, опережая консервативный блок ХДС/ХСС на 2 п. п. В то же время другой экзитпол, проведенный телеканалом АРД, показал, что СДПГ и ХДС/ХСС получают равное количество голосов - по 25%.

Выборы в Бундестаг проходят в воскресенье в Германии. Ровно в 18:00 (19:00 мск) закрылись избирательные участки, ведется подсчет голосов, состоялась публикация данных экзитполов.

Предварительные официальные данные появятся в ночь на понедельник, они будут корректироваться по мере подсчета голосов. Окончательные цифры будут опубликованы примерно через две недели.

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Германия
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