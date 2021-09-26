Во фракции ХДС/ХСС потребовали кадровых изменений в блоке в свете результата на выборах

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Руководство парламентской фракции Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) потребовало кадровых изменений в блоке в свете исторически худшего результата на прошедших в воскресенье выборах в Бундестаг.

"Этот результат нельзя приукрашивать. Мы на пути к тому, чтобы потерять статус народной партии", - заявила в воскресенье новостному порталу t-online зампредседателя фракции Гитта Коннеман. "Поэтому дальше так не может продолжаться. Все должно подлежать перепроверке, сюда относятся и кадровые последствия", - сказала она.

"Сейчас нужен глубокий анализ, во время которого мы должны задаться вопросами касательно содержания и кадров", - подчеркнула в свою очередь депутат Бундестага Яна Шимке.

Консервативный блок ХДС/ХСС и социал-демократы, согласно экзитполу канала ARD, набирают по 25%. Это худший результат за всю историю консервативного блока. Телеканал ZDF даже отдает небольшое преимущество СДПГ - примерно 25,7% против 24,6% у ХДС/ХСС. Результаты будут корректироваться. Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые только примерно через две недели.

Фракция блока в Бундестаге ранее выступала против выдвижения кандидатом в канцлеры ФРГ Армина Лашета и отдавала предпочтение лидеру Христианско-социального союза Маркусу Зёдеру.