В Минске заявили, что Польша и Литва пытались выдворить в Белоруссию более 8 тыс. беженцев

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Польша и Литва не оставляют попыток выдворить в Белоруссию попавших к ним беженцев, за последние два месяца белорусскими пограничниками было пресечено более 700 таких попыток. Об этом сообщил в воскресенье госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в эфире телеканала ОНТ.

"Только за август - сентябрь пресечено более 700 попыток выдворения с территории Польши и Литвы на территорию Беларуси. Более 8,5 тыс. беженцев пытались вытолкнуть поляки и литовцы на территорию Беларуси. Прежде чем их сюда отправить, людей избивают, бьют электрошокером, и такие случаи происходят каждый день", - сказал госсекретарь Совбеза.

Он заявил, что "в тех миграционных потоках, которые идут и пытаются идти через Беларусь на территорию восточной Европы, Беларусь не виновата". "Не надо искать корень зла в Беларуси, хотя нас в этом и упрекают. А надо посмотреть и спросить коллективный Запад, что способствует этим миграционным процессам, откуда эти потоки мигрантов вообще взялись", - отметил госсекретарь.

Оценивая ситуацию на границе Белоруссии с Евросоюзом, Вольфович обратил внимание на то, что "вместо того чтобы работать в соответствии с действующими международными договорами и двусторонними договорами, которые в принципе соблюдались всегда, Запад пытается отгородиться от этой проблемы колючей проволокой". "Из-за этого гибнут люди, которые пытаются пройти туда. Вместо того чтобы решать это нормальными дипломатическими путями, искать способ решения этой задачи, Запад пытается обвинить Беларусь в том, что мы ведем какую-то гибридную войну. На самом деле такого нет", - подчеркнул Вольфович. "Нужно садиться за стол переговоров и находить консенсус", - убежден госсекретарь Совбеза Белоруссии.