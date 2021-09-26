Болсонару сообщил об отрицательном результате теста на COVID-19 после поездки в Нью-Йорк

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару получил отрицательный результат теста на коронавирус после посещения сессии Генассамблеи ООН. Об этом глава государства сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter.

"Тест Болсонару на COVID-19 отрицательный", - говорится в сообщении.

Вечером 22 сентября стало известно о том, что министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, сопровождавший Болсонару в поездке в Нью-Йорк для участия в сессии Генассамблеи, заразился коронавирусом. Из-за этого чиновник пробудет на карантине в США 14 дней, в то время как остальные члены делегации во главе с Болсонару тем же вечером вылетели в Бразилиа. В пятницу входивший в делегацию сын президента Жаира Болсонару Эдуарду также сообщил, что заразился коронавирусом.

В ходе визита в Нью-Йорк бразильский лидер встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, президентом Польши Анджеем Дудой, генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, а также выступил на открытии общеполитической дискуссии и посетил мемориал жертв теракта 11 сентября 2001 года.