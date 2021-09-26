В Минске заявили, что Запад пытается под видом беженцев забросить в Белоруссию террористов

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. МВД Белоруссии видит попытки Запада под видом выдворения беженцев забросить в республику террористов и экстремистов. Об этом заявил в воскресенье заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками республики Николай Карпенков.

"Они [в ЕС] пытаются под видом якобы возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам сюда и террористов, и экстремистов. По всей Западной Европе собирают и игиловцев (сторонники запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС), и тех, кто у них сидел в следственных изоляторах, чтобы забросить сюда в Республику Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку", - сказал замглавы белорусского МВД.

Карпенков подчеркнул, что белорусские внутренние войска имеют опыт работы с лицами, несущими потенциальную угрозу национальной безопасности. "Мы их раздеваем, осматриваем, чтобы не было видно явных каких-то ранений, признаков того, что тот или иной мигрант участвовал в боевых действиях, стрелял из автомата, потому что остаются определенные следы на теле", - отметил командующий.

Он назвал неспокойной обстановку, складывающуюся на границе Белоруссии с государствами Евросоюза. "На границе обстановка, конечно, неспокойная. Мигранты - их нам подбрасывают сюда, там присутствуют спецслужбы. Пограничники выполняют свои задачи, они обеспечивают безопасность, они задерживают нарушителей", - сказал Карпенков. "Внутренние войска в этой ситуации оказывают помощь пограничникам, чтобы не было каких-то непонятных провокаций, которые могут совершить, скажем так, спецслужбы западных стран с нашей территории по отношению к территориям Литвы, Латвии, Польши", - отметил замглавы МВД.