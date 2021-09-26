Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц намерен договориться о правящей коалиции до Рождества

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц заявил, что намерен договориться о новой правящей коалиции до Рождества.

"Мы постараемся получить ее [коалицию] как можно скорее, с тем чтобы госпоже [канцлеру ФРГ Ангеле] Меркель не пришлось больше выступать с еще одним [новогодним] обращением. Назвать точную дату было бы абсурдным, но мы сделаем все, чтобы завершить [переговоры] до Рождества", - сказал он в воскресенье в эфире телеканала ARD. "Немного раньше было бы хорошо", - добавил Шольц.

Шольц также заявил, что в случае формирования правительства ФРГ будет развивать сотрудничество с НАТО и Евросоюзом.

По словам Шольца, поддержка избирателями его партии вызвана тем, что многие хотят, чтобы он "возглавил следующее правительство [Германии]". "Мне понятно, что все могут положиться на меня в том, что я сформирую прагматичное правительство. Я многое говорил в ходе избирательной кампании, для меня очевидно, что мы в Германии продолжим развивать сотрудничество с НАТО, развивать сильный и суверенный Европейский союз", - сказал Шольц в эфире телеканала N-TV.

До прихода к власти новой коалиции канцлерские полномочия останутся за Ангелой Меркель. Если нынешний правящий в ФРГ альянс продержится до католического Рождества, то Ангела Меркель по длительности пребывания на посту главы правительства может побить рекорд экс-канцлера Гельмута Коля, который правил с 1 октября 1982 года по 26 октября 1998 года, то есть ровно 5 869 дней. Меркель может достигнуть этой отметки 17 декабря.

По итогам выборов в 2017 году формирование коалиции заняло 172 дня.