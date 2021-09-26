Главы МИД стран Тюркского совета обсудят в Стамбуле ситуацию в Афганистане

ТАШКЕНТ, 26 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран - участниц Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркского совета, ССТГ) 27-28 сентября обсудят в Стамбуле вопросы безопасности и ситуацию в Афганистане. Об этом сообщил в воскресенье в своем телеграм-канале официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов.

"27-28 сентября 2021 года делегация Республики Узбекистан во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел Совета сотрудничества тюркоязычных государств по Афганистану, которое состоится в городе Стамбул. В ходе заседания планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности и дальнейшего развития регионального экономического сотрудничества, а также ситуацию в Афганистане", - указано в сообщении.

Соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств было подписано 3 октября 2009 года. Членами ССТГ в настоящее время являются Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Узбекистан и Турция. Венгрия имеет в совете статус наблюдателя. Штаб-квартира организации находится в Стамбуле.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Афганистана Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.