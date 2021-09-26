Социал-демократы Австрии поздравили Шольца с успехом СДПГ на выборах в Бундестаг

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Социал-демократической партии Австрии (СДПА) Памела Ренди-Вагнер поздравила в воскресенье кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с успехом на выборах в Бундестаг.

"Поздравляю, дорогой Олаф Шольц, с этим важным и большим успехом СДПГ на выборах. Конкретная политика, направленная на нахождение решения, сегодня получила явное вознаграждение от немецких избирателей", - написала лидер СДПА у себя в Twitter.

Бургомистр Вены Михаэль Людвиг, один из самых авторитетных представителей СДПА, также поздравил своего друга Шольца "с победой на выборах". "Он доказывает, что избиратели сегодня требуют больше социал-демократии при решении проблем современности, - написал в Twitter Людвиг. - Европа также победила сегодня. Я жду с нетерпением сотрудничества с ним".

В воскресенье в ФРГ состоялись парламентские выборы. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы, согласно экзитполу канала ARD, набирают 24,5% и 25,5% голосов соответственно. Это худший результат за всю историю консервативного блока. Телеканал ZDF также отдает небольшое преимущество СДПГ: примерно 25,7% против 24,6% у ХДС/ХСС. Данные будут корректироваться. Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые - только примерно через две недели.