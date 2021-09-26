Лашет намерен вести переговоры о создании нового правительства ФРГ как лидер ХДС

БЕРЛИН, 26 сентября. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет, несмотря на неудовлетворительные, по его признанию, результаты на выборах в Бундестаг, объявил, что намерен проводить переговоры о формировании будущего правительства Германии в качестве председателя ХДС. Такое заявление он сделал в воскресенье вечером в эфире телеканалов ARD и ZDF.

"Я планирую вести предварительные переговоры с позиции председателя партии [ХДС]. И как будет сформирована фракция, мы решим позднее", - отметил Лашет. При этом он подчеркнул, что пока не намерен занимать пост главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге. Кроме того, Лашет добавил, что "следующее федеральное правительство должно быть таким, чтобы все его члены работали с энтузиазмом после того, как будет достигнута договоренность о его формировании". "Это задача, для выполнения которой нужна воля всех. И для этого я также хочу остаться председателем партии", - заключил политик.

В воскресенье в ФРГ состоялись парламентские выборы. Социал-демократическая партия Германии, согласно последним данным опросов телеканалов ARD и ZDF, с незначительным преимуществом опережает консервативный блок ХДС/ХСС. Он показал худший результат за всю свою историю. Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые - только примерно через две недели.