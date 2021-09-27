В Сан-Марино проголосовали на референдуме за отмену закона, запрещающего аборты

РИМ, 27 сентября. /ТАСС/. Жители республики Сан-Марино на референдуме проголосовали за отмену закона, запрещающего аборты. Как сообщает в воскресенье телекомпания San Marino RTV, "за" высказались 77% проголосовавших, "против" - 22%.

Всего в референдуме приняли участите около 15 тыс. человек, при том что высказаться предлагалось чуть более чем 35 тыс. человек, из которых 23 тыс. проживают в государстве-анклаве, занимающем 61 кв. км площади, а 12 тыс. живут за пределами страны. На территории республики были открыты 32 участка. Голосование проходило в воскресенье с 07:00 до 20:00 (с 08:00 до 21:00 мск). Кворум не предусмотрен.

Вопрос был сформулирован следующим образом: "Хотите, чтобы женщинам было позволено добровольно прерывать беременность до 12-й недели со дня зачатия и на более позднем сроке, если беременность представляет угрозу жизни женщины или если плод имеет серьезные отклонения, угрожающие физическому и психологическому здоровью женщины?" Секретариат по внутренним делам должен в краткие сроки выработать законопроект, отражающий результат народного волеизъявления, указывает телекомпания.

На протяжении нескольких месяцев кампанию за и против отмены закона проводили два соответствующих комитета. Старейшая в мире независимая республика, ведущая свою историю с IV века, традиционно является достаточно консервативно-католической. Данный закон сохранялся в Сан-Марино, несмотря на его отмену в Италии в 1978 году.

Закон, запрещающий аборты даже в случае прямой угрозы здоровью женщины, действует с 1865 года и предусматривает наказание от шести месяцев лишения свободы для прерывающих беременность женщин и от трех до шести лет для врачей.

Женщины Сан-Марино до сих пор были вынуждены ездить за границу, главным образом в Италию, для прерывания беременности, делая операцию за плату. Как напоминает газета Corriere della Sera, до 2004 года в республике преступлением считались и уголовно преследовались гомосексуальные отношения.