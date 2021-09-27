В Австралии заявили, что расценивают свои новые подлодки как угрозу Китаю

ВАШИНГТОН, 27 сентября. /ТАСС/. Австралия не беспокоится, что Пекин может воспринять появление у нее в рамках трехстороннего партнерства AUKUS (Австралия, Великобритания, США) новых атомных подводных лодок как угрозу, и именно на это Канберра делала расчет. Об этом заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в интервью американскому телеканалу CBS, которое вышло в эфир в воскресенье.

Ему был задан вопрос, не беспокоится ли он, что Пекин воспримет передачу Австралии американских технологий создания подлодок как причину для того, чтобы чувствовать угрозу. "Что ж, я думаю, что так и должно быть. На самом деле именно этого мы и хотели добиться", - ответил Моррисон.

"У Австралии есть полное право принимать решения, отвечающие нашим суверенным интересам, чтобы обеспечивать нашу оборону, <...> и делать так, чтобы существовал действенный баланс в регионе", - добавил он.

При этом, по его словам, он "не видит причин для того", чтобы Китай предпринял какие-то ответные шаги против Австралии. По утверждению Моррисона, партнерство AUKUS вовсе не направлено против Пекина. "Нет, это позитивный альянс. Это позитивное партнерство", - сказал он, отвечая на вопрос, является ли трехстороннее соглашение антикитайским. "Речь не о том, чтобы быть против кого-то, речь о том, чтобы выступать за что-то. Мы так на это смотрим", - добавил австралийский премьер.

Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности (AUKUS). В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует построить как минимум восемь атомных подводных лодок по американской технологии, а также переоснастить свои вооруженные силы крылатыми ракетами производства США. Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Парижем на поставку подводных лодок на сумму более €50 млрд, заявив, что он больше не отвечает ее национальным интересам. Позднее австралийский министр обороны Питер Даттон анонсировал значительное расширение военного сотрудничества с США.