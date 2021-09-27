Посол Канады в США: переговоры по возвращению двух канадцев на родину инициировал Китай

ОТТАВА, 27 сентября. /ТАСС/. Переговорный процесс о возвращении двух задержанных в КНР канадцев Майкла Коврига и Майкла Спэйвора был начат китайской стороной на фоне позитивного развития дела финдиректора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в воскресенье сообщила посол Канады в США Кирстен Хиллман в эфире телеканала CTV.

"Поскольку разрешение [дела] Мэн Ваньчжоу приближалось к успеху <...>, китайское правительство приняло это решение, - сказала она. - И это решение заключалось в том, что больше не в их интересах удерживать двух Майклов [Коврига и Спэйвора], поэтому они начали переговорный процесс с нашими официальными лицами в Пекине с тем, чтобы Майклы покинули [Китай]". Хиллман также считает, что на решение китайских властей могло повлиять и "невероятное давление со стороны Канады" и ее союзников.

1 декабря 2018 года Мэн Ваньчжоу была задержана канадскими правоохранительными органами в аэропорту Ванкувера по запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадца Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадца обвинялись в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая, и в мае 2019 года Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест. Оттава считает их задержание незаконным.

24 сентября суд Восточного округа штата Нью-Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволит ей избежать экстрадиции в США. Прокуратура представила подписанное обеими сторонами соглашение об отсрочке судебного преследования до 1 декабря 2022 года. Как пояснил представитель стороны обвинения, это позволит отложить рассмотрение дела, после чего обвинения с Мэн Ваньчжоу будут сняты при условии соблюдения ею условий соглашения. В тот же день Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия в Ванкувере принял решение прекратить процедуру экстрадиции и освободить из-под домашнего ареста Мэн Ваньчжоу, которая сразу после этого вылетела в Китай.

Позже 24 сентября премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что Ковриг и Спэйвор летят на родину. Они прибыли в Канаду 25 сентября.