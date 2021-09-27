Замглавы Еврокомиссии поздравил Шольца с успехом на парламентских выборах в ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель председателя Еврокомиссии, нидерландский лейборист Франс Тиммерманс поздравил в воскресенье кандидата в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олафа Шольца с успехом на выборах в бундестаг. Он стал первым европейским чиновником столь высокого ранга, отреагировавшим на предварительные результаты голосования в Германии.

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"Поздравляю Олафа Шольца и СДПГ с сильным результатом для социал-демократов. Социальная справедливость, защита климата и зеленая трансформация нашей экономики и общества идут рука об руку, и результаты выборов это подтвердили", - написал Тиммерманс на немецком языке в Twitter.

Тиммерманс распространил поздравление Шольцу от своего собственного имени, а не от имени Еврокомиссии, пользуясь тем, что по партийной принадлежности также относится к левой - социал-демократической и лейбористской части европейского политического спектра.

Официальной реакции Еврокомиссии на выборы пока не последовало, поскольку еще не опубликованы официальные итоги голосования.

В воскресенье в ФРГ состоялись парламентские выборы. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократы, согласно экзитполу канала АРД, набирают 24,5% и 25,5% голосов соответственно. Это худший результат за всю историю консервативного блока. Телеканал ЦДФ также отдает небольшое преимущество СДПГ: примерно 25,7% против 24,6% у ХДС/ХСС. Данные будут корректироваться. Предварительные официальные результаты будут опубликованы в ночь на понедельник, итоговые - только примерно через две недели.