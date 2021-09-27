Зампред партии: либералы вместе с "Зелеными" должны решить, с кем им пойти на коалицию

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Свободная демократическая партия Германии (СвДП, либералы) и "Зеленые" должны между собой решить, с кем им пойти на коалицию - с социал-демократами или консерваторами из блока ХДС/ХСС. Об этом заявил в понедельник зампредседателя либералов Вольфганг Кубикки медиагруппе Funke.

"Так политика не работает. Было бы целесообразнее, если бы свободные демократы и "Зеленые" прежде [до переговоров о коалиции] договорились, чего можно вместе достигнуть, а чего - нет", - сказал политик.