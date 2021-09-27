Талибы призвали руководство Таджикистана не вмешиваться во внутренние дела Афганистана

"Мы хотим, чтобы Таджикистан не вмешивался в наши внутренние дела. Мы хотим иметь с ним хорошие отношения, но вмешательство одной страны во внутренние дела своего соседа не может служить чьим-либо интересам. <...> На каждое действие будет найдено противодействие", - заявил назначенный талибами заместителем председателя временного афганского правительства Абдул Салам Ханафи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera, отрывки из которого были распространены вечером в воскресенье.

Между тем представитель радикалов выразил надежду на то, что Кабул будет укреплять свои отношения с Пекином. "Мы надеемся, что Китай как наш сосед и как постоянный член Совбеза ООН будет играть положительную и важную роль в новом Афганистане", - указал Ханафи.

Замглавы временного кабинета подчеркнул, что движение "Талибан" нацелено на "основанные на взаимном доверии отношения со всем международным сообществом, включая США", призвав инвесторов со всего мира реализовывать различные проекты на афганской территории.

23 сентября президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к проведению в Афганистане выборов и созданию всеобъемлющего правительства с участием всех этнических групп, в том числе афганских таджиков. По его мнению, формирование любого правительства без учета интересов всех жителей Афганистана может привести к катастрофическим последствиям для него. Кроме того, Рахмон предупредил об угрозе возрождения международного терроризма на афганской территории.

Между тем 25 сентября талибы объявили об отправке десятков бойцов своего спецназа в граничащую с Таджикистаном северо-восточную афганскую провинцию Тахар "с целью устранения потенциальных угроз безопасности".