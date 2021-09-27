Талибы запретили мужчинам в Афганистане брить бороды и посещать барбершопы

КАИР, 27 сентября. /ТАСС/. Захватившее власть в Афганистане радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) ввело для афганских мужчин запрет на бритье бород и посещение барбершопов, объясняя данное решение требованиями норм ислама. Об этом сообщила в воскресенье местная газета Ettelaat со ссылкой на Хафиза Рашида Гильменди, руководителя управления информации и культуры южной провинции Гильменд.

По его словам, ограничения, вступившие в силу в конце недели в указанном регионе, распространяются на весь Афганистан. В самом Гильменде, как и ранее в юго-восточной провинции Кандагар, был также введен запрет на исполнение музыки.

Как уточнил представитель местных властей, соответствующие решения были приняты на специальном заседании созданного недавно вместо министерства по делам женщин министерства исламского призыва, ориентации, повеления благого и запрета предосудительного - аналога существовавшего в 1996-2001 годах (когда радикалы находились у власти в Афганистане) органа, наделенного функциями исламской "полиции нравов", под названием "Амр бе мааруф ва нахи аз мункар" ("Повеление благого и запрет предосудительного").

Ранее местные СМИ сообщали о закрытии по всей стране большого количества мужских салонов красоты и барбершопов из-за препятствия их деятельности со стороны боевиков "Талибана".

В 1996-2001 годах с первых дней своего правления радикалы установили жесткую регламентацию быта и семейной жизни афганцев, упразднив телевидение и запретив современную музыку, изобразительное искусство, фото- и видеосъемку, изымая и уничтожая аудио- и видеомагнитофоны. Помимо этого, они потребовали от жителей Афганистана носить только национальную одежду (женщинам - черного цвета, мужчинам - белого), объявив также, что для каждого мужчины ношение бороды является исламской обязанностью.

Выбитое из Кабула бойцами "Северного альянса" при поддержке международной коалиции во главе с США 13 ноября 2001 года движение "Талибан" спустя почти 20 лет развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после того, как Вашингтон объявил весной 2021 года о планах завершить свою военную кампанию в республике. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в столицу. 6 сентября радикалы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства.