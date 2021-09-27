В Японии одобрили проект стратегии кибербезопасности, где упомянуты Россия, Китай и КНДР

ТОКИО, 27 сентября. /ТАСС/. Проект новой трехлетней стратегии кибербезопасности одобрен в понедельник на заседании штаба кибернетической безопасности Японии. В документе, опубликованном на сайте ведомства, Россия, Китай и КНДР впервые упомянуты как потенциальные источники хакерских атак.

"Ситуация с безопасностью вокруг Японии становится все более суровой, а киберпространство стало местом конкуренции между странами, отражая геополитическую напряженность. Считается, что Китай, Россия и Северная Корея укрепляют свой потенциал в киберпространстве и проводят кибератаки, направленные на кражу информации", - утверждается в нем.

Также в документе утверждается, что Китай проводит кибератаки с целью получения военных и других передовых технологий, а Россия - якобы для достижения выгодных для себя военных и политических целей в других странах.

Для укрепления кибернетического потенциала Япония намерена тесно сотрудничать с участниками Четырехстороннего диалога по безопасности, в который также входят Австралия, Индия и США, отмечается в одобренной стратегии.

В Японии ежегодно фиксируется более 4 тыс. попыток незаконного проникновения в различные компьютерные сети и системы. В частности, жертвами злоумышленников в последние годы становились крупные электротехнические корпорации NEC и Mitsubishi Electric.

Западные страны ранее неоднократно выступали с утверждениями о том, что Россия причастна к различным кибератакам, в том числе в отношении правительственных учреждений и компаний США. Российская сторона эти обвинения последовательно отвергала. В частности, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва не причастна к подобным хакерским вылазкам. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".