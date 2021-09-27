Социал-демократы ФРГ одержали победу на выборах в Бундестаг, получив 25,7% голосов

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) побеждает на парламентских выборах в ФРГ, набирая 25,7% голосов. Об этом свидетельствуют официальные предварительные данные, опубликованные в ночь на понедельник Федеральной избирательной комиссией (ЦИК).

Согласно данным ЦИК, вторую по численности фракцию в немецком парламенте сформирует блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), за него свои голоса отдали 24,1% избирателей. Это исторически худший результат консерваторов за всю историю, причем ХДС проиграл социал-демократам даже на родине своего лидера Армина Лашета - в Северном Рейне - Вестфалии. Он занимает там пост премьера земли.

Всего в Бундестаг нового, 20-го, созыва проходят шесть политических объединений: помимо СДПГ и ХДС/ХСС, это "Зеленые", которые заняли третье место с 14,8% голосов, либеральная Свободная демократическая партия (СвДП, либералы) с 11,5% голосов, правопопулистская "Альтернатива для Германии" с 10,3%, Левая партия с 4,9%. Последняя попадает в парламент лишь благодаря тому, что получила три прямых мандата в избирательных округах. Согласно Закону о выборах ФРГ, в таком случае партии предоставляются места в соответствии с полученными ею вторыми голосами (по партийным спискам).

В Германии используется смешанная избирательная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая - по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй - за партийный список. Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам.

Места в Бундестаге распределятся примерно следующим образом: СДПГ получит примерно 205-209 мандатов, ХДС/ХСС - 194-196, "Зеленые" - 116-118, либералы - 91-93, "Альтернатива для Германии" - 84, Левая партия - 39-40. Как ожидается, учредительное заседание нового парламента состоится 26 октября. Явка составила 76,6%, что несколько выше, чем в 2017 году (76,2%).

Сложный процесс переговоров

После выборов партии, прежде всего победитель, начнут сначала зондирующие переговоры с целью понять готовность своих конкурентов пойти на участие в новом правительстве, затем собственно коалиционные, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора. Самыми вероятными вариантами нового правящего альянса на данный момент являются "светофор" из СДПГ, "Зеленых" и либералов и коалиция из ХДС/ХСС, "Зеленых" и либералов (коалиция "Ямайка" - по цветам, символизирующим партии и совпадающим с цветами флага Ямайки).

Вопрос, кто в итоге станет следующим канцлером ФРГ - кандидат от СДПГ Олаф Шольц или его конкурент из ХДС/ХСС Армин Лашет, остается полностью открытым. Либералы предпочли бы союз с консерваторами, в то время как "Зеленые" не скрывают желания сформировать правительство с социал-демократами. Закулисные игры, торги и бесконечные переговоры - вот что ждет Германию в ближайшие дни.

Шольц привел СДПГ к победе

Социал-демократы во многом обязаны своей победой 63-летнему Шольцу, который позиционирует себя прежде всего как надежного политика, который имеет опыт работы в федеральном правительстве. Во время предвыборной гонки он не спешил с резкими заявлениями, представлял себя "Меркель 2.0" и своей спокойной позицией расположил к себе многих немцев. На фото для одного из изданий Шольц даже сложил руки в излюбленной манере "мутти", когда пальцы обеих рук соприкасаются друг с другом, образуя что-то наподобие ромба. В Германии это называют "ромбом Меркель".

Шольц родился 14 июня 1958 года в Оснабрюке (федеральная земля Нижняя Саксония), вырос в Гамбурге. Живет в Потсдаме, женат на Бритте Эрнст, которая сейчас занимает пост министра образования земли Бранденбург. Детей нет. Изучал в Университете Гамбурга юриспруденцию, работал адвокатом, специализировался на трудовом праве.

Вступил в Социал-демократическую партию Германии в 1975 году, с 1998 по 2001 год и затем с 2002 по 2011 год являлся членом Бундестага, входил в федеральное правление СДПГ, в период с 2002 по 2004 год занимал пост генсека партии при канцлере Герхарде Шрёдере. В 2001 году был назначен сенатором по внутренним делам Гамбурга. В 2007-2009 годах занимал пост федерального министра по вопросам труда и социальных дел в коалиционном правительстве СДПГ и блока ХДС/ХСС.

С 2009 по 2019 год - заместитель председателя СДПГ. В 2011-2018 - первый бургомистр (глава) Гамбурга. На этом посту его подвергли резкой критике за промахи в обеспечении безопасности на саммите Группы двадцати в 2017 году. Тогда в ходе встречи произошли беспрецедентные беспорядки и столкновения антиглобалистов с полицией. Толпа грабила магазины, закидывала стражей порядка бутылками с зажигательной смесью, пострадали сотни сотрудников правоохранительных органов. Многие политики требовали отставки Шольца.

После ухода Мартина Шульца с поста председателя СДПГ в 2018 году Шольц временно исполнял обязанности лидера партии. В 2019 году СДПГ пошла на неожиданный ход - социал-демократы выбрали двух сопредседателей, пойдя по пути "Зеленых": ими стали представители "левого крыла" - Норберт Вальтер-Борянс и Саскиа Эскен. Шольц дуэтом с Кларой Гайвиц проиграл. Казалось, партии грозили новые смутные времена, но нет - руководство в августе 2020 года ясно поддержало кандидатуру Шольца на пост канцлера от СДПГ и сознательно ушло в тень.

С 2018 года Шольц является вице-канцлером и министром финансов ФРГ в правительстве по главе с Ангелой Меркель.