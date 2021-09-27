Социал-демократы получают в Бундестаге на 10 мест больше, чем ХДС/ХСС

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получает по итогам парламентских выборов 206 мест в Бундестаге, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196. Таковы предварительные данные германского ЦИК, опубликованные в понедельник.

"Зеленые" получают 118 мест, Свободная демократическая партия - 92, "Альтернатива для Германии" - 83, Левая партия - 39.

Ранее сообщалось, что за СДПГ отдано наибольшее число голосов - 25,7%. Консерваторов поддержали 24,1%, что является худшим для них результатом в истории.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов. Она будет решать, кого привлекать к ним. Наблюдатели сходятся во мнении, что партия "зеленых" будет в новом правительстве при любом раскладе. По итогам выборов в 2017 году формирование коалиции заняло 172 дня.