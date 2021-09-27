Евросоюз готов стимулировать контакты между Арменией и Азербайджаном

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. Европейский союз выражает готовность содействовать налаживанию контактов между Арменией и Азербайджаном, а также оказать дальнейшее содействие Еревану в восстановлении и осуществлении реформ. Об этом говорится в заявлении дипмиссии ЕС по случаю годовщины начала боевых действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

"Мы выражаем наши соболезнования всем семьям, потерявшим своих родственников, друзей и других близких. ЕС всегда стремился к мирному урегулированию конфликта. ЕС готов содействовать контактам сторон, предоставлять гуманитарную помощь, продолжать поддерживать восстановление, устойчивость и реформы Армении", - говорится в сообщении.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября прошлого года. После полутора месяцев боев в зоне конфликта 9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.

По последним данным армянских властей, в ходе конфликта погибли порядка 4 тыс. человек и еще более 200 числятся пропавшими без вести.