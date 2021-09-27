Социал-демократы победили на земельных выборах в Берлине

После подсчета голосов во всех избирательных округах социал-демократы во главе с главным кандидатом на пост правящего бургомистра германской столицы Франциской Гиффей получили 21,4% голосов. За ними следует партия "Союз-90" / "Зеленые" с 18,9%, что является наилучшим результатом в истории "зеленых" на земельных выборах в Берлине. Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) оказался лишь на третьем месте, набрав 18,1% голосов.

Четвертое место досталось Левой партии - 14%, за ней идут правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) - 8% и Свободная демократическая партия (СвДП) - 7,2%. Явка составила около 75,7%. Таким образом, 43-летняя Гиффей, скорее всего, станет первой женщиной - правящим бургомистром германской столицы. С марта 2018 по май 2021 года она занимала пост министра по делам семьи. С ноября 2020 года возглавляет отделение СДПГ в Берлине.

Выборы в Палату депутатов вызвали широкие дискуссии из-за организационных проблем. В частности, из-за отсутствия и замены избирательных бюллетеней, а также трудностей с их последующей доставкой некоторые избиратели были вынуждены долго ждать и отдавать свои голоса только после 18:00 (19:00 мск), то есть после официального закрытия избирательных участков. В связи с этим подсчет голосов велся до раннего утра.

Кроме того, в Берлине также состоялся референдум о национализации жилищного фонда города. Более половины жителей столицы ФРГ - 57% - поддержали данную инициативу, 38% высказались против. Таким образом берлинцы проголосовали за то, следует ли экспроприировать крупные жилищные компании с более чем 3 000 квартирами. В случае поддержки населением власти Берлина, согласно тексту решения, будут призваны "принять все меры", необходимые для передачи недвижимости в общественную собственность, и разработать для этого соответствующий закон.

Однако референдум не является обязательным к исполнению, поскольку он был проведен в форме голосования по проекту решения, а не проекту закона. Власти германской столицы должны лишь рассмотреть вопрос и возможные варианты его решения, а не реализовывать его в той мере, которая заявлена. Тем не менее в случае выполнения решения, оно может коснуться 240 тыс. квартир, что составляет около 15% от запасов арендуемого жилья в Берлине.