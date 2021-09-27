В Азербайджане заявили о готовности к нормализации отношений с Арменией

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строго соблюдения принципов норм международного права. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД республики в связи с Днем памяти по случаю первой годовщины начала боевых действий в Карабахе.

"Азербайджан готов к нормализации отношений с Арменией на основе строго соблюдения принципов международного права, в частности - суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международных границ. Мы призываем Армению к уважению этих фундаментальных принципов и соблюдению ее международных обязательств во имя обеспечения мира, безопасности и благополучия в регионе", - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что правительство Азербайджана "принимает меры, направленные на обеспечение устойчивого мира, безопасности и благосостояния в регионе в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября (9 ноября по мск) 2020 года".

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, лидера Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий. Азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.