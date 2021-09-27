Власти Украины не располагают текстом плана Зеленского "о трансформации страны"

КИЕВ, 27 сентября. /ТАСС/. Офис президента Украины, Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), а также Верховная рада и правительство не располагают текстом так называемого плана трансформации Украины, который презентовал глава государства Владимир Зеленский во время своего визита в США. Об этом свидетельствуют ответы руководящих органов власти на информационные запросы "Украинских новостей" с просьбой предоставить копию плана.

"На ваш запрос <…> с просьбой предоставить копию Плана трансформации Украины сообщаем, что в настоящее время запрашиваемый документ в профильных структурных подразделениях офиса президента Украины отсутствует", - говорится в ответе офиса украинского лидера, процитированном изданием в понедельник.

СНБО Украины также сообщил, что задокументированная информация об этом плане отсутствует в распоряжении его аппарата. Аналогичные ответы были предоставлены Верховной радой и кабинетом министров Украины, сообщают "Украинские новости".

В начале сентября во время своего визита в США Зеленский представил так называемый план трансформации Украины. Этот план, по словам президента, включает перечень из порядка 80 проектов на сумму 277 млрд долларов. В партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" (ОПЗЖ) обратили внимание, что до сих пор этот план не был обнародован, а полным его текстом не располагает ни одно ведомство. В ОПЗЖ также предположили, что команда Зеленского рассчитывает под прикрытием этого документа в будущем "протаскивать самые циничные и коррупционные проекты, направленные против национальных интересов Украины". Представили оппозиционной партии потребовали от власти "опубликовать в полном объеме именно тот документ, который был передан американской стороне".

Зеленский 21 сентября во время визита в Нью-Йорк с целью участия в Генассамблее ООН также провел встречу с представителями бизнеса и потенциальными инвесторами из еврейской правозащитной организации American Jewish Committee, призвав их к участию в "процессе трансформации" Украины, предусмотренной презентованным им планом.