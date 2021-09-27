Лидер СДПГ заявил о намерении составить правящую коалицию ФРГ с "зелеными" и либералами

БЕРЛИН, 27 сентября. /ТАСС/. Граждане Германии четко продемонстрировали, кого хотят видеть в следующем правительстве, блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) должен уйти в оппозицию. Об этом заявил в понедельник в Берлине кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц.

"Три партии усилились - социал-демократы, "зеленые" и свободные демократы. Граждане определили четкий мандат - эти три партии должны войти в следующее правительство", - сказал он. "ХДС/ХСС не должны быть в кабмине, они должны уйти в оппозицию", - добавил Шольц.

По предварительным официальным данным ЦИК ФРГ, Социал-демократическая партия Германии получает наибольшее число голосов - 25,7%. Консерваторов поддержали 24,1%, что является худшим для них результатом в истории. Математически эти силы могли бы сформировать коалицию между собой, однако Шольц впервые открыто исключил такое развитие событий.

В ближайшие дни начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании правительства. Предполагается, что руководить такими переговорами будет партия, набравшая большинство голосов. Она будет решать, кого привлекать к ним. Кто будет участвовать в процессе, пока официально не объявлялось, но после заявлений Шольца появилось больше ясности. По итогам выборов в 2017 году до вступления в должность нового кабмина прошло 172 дня.

По предварительным данным ЦИК ФРГ, СДПГ получает по итогам парламентских выборов 206 мест в Бундестаге из 735, а блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов - 196. "Зеленые" получают 118 мест, Свободная демократическая партия - 92, "Альтернатива для Германии" - 83, Левая партия - 39. Один мандат получит региональная партия "Союз южно-шлезвигских избирателей". Это политическое объединение представляет интересы датского и фризского национального меньшинства в земле Шлезвиг - Гольштейн, на партию не распространяется правило 5-процентного барьера.